Mit Messer, Schlagring, Fahrradkette: Prügel-Attacke auf Jugendliche

Brutale Szenen in Bremen: Mit einer ganzen Reihe von Waffen ist am Donnerstagabend eine Gruppe über fünf Jugendliche hergefallen. Messer, Schlagring, Fahrradkette, Pfefferspray – die Angreifer hatten nichts ausgelassen. Ein 16-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zwei weitere Opfer (15 und 17) konnten noch vor Ort behandelt werden.

Die Attacke ereignete sich in der Nähe des Mahndorfer Bahnhofs. Fünf Jungs waren dort unterwegs, als sie auf eine Gruppe von rund 20 jungen Menschen stießen. Nach einem verbalen Streit gingen einige von ihnen auf die Jugendlichen los und schlugen mehrfach auf sie ein.

Brutale Prügel-Attacke – war der Auslöser Streitigkeiten?

Anschließend flüchtete die große Gruppe mit den Tätern. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. Der Hintergrund der Tat ist noch völlig unklar – ob es um persönliche Streitigkeiten ging oder um eine spontane Eskalation, muss die Polizei nun klären.

Die Bremer Polizei bittet dazu dringend um Hinweise. Zwei der Täter sollen zwischen 15 und 18 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und hatten beide kurze, lockige Haare. Der Angreifer mit der Fahrradkette trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose. Sein Komplize trug einen weißen Pullover und eine blaue Jeans.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Bremen unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen. (dpa/mp)