Kurioser Vorfall am Bahnhof Pinneberg: Ein Smart rollt durch den engen Baustellenzugang bis nahe an die Gleise. Was dahintersteckte.

Kurioser Zwischenfall am Bahnhof Pinneberg: Ein Autofahrer ist am Sonntagmorgen mit seinem Smart durch den eigentlich für Fußgänger vorgesehenen Baustellenkorridor gefahren. Sein Ziel: Seine Begleitung samt Gepäck möglichst nah an die Gleise bringen.

Mit diesem Anblick dürften die Reisenden am Bahnhof Pinneberg nicht gerechnet haben: Gegen 8.30 Uhr rollte am Sonntag plötzlich ein weißer Smart durch den schmalen, von Bauzäunen begrenzten Fußgängerzugang – und weiter bis unmittelbar an den Bahnsteigbereich.

Fahrer wollte Begleitung möglichst nah an den Gleisen absetzen

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Nach Beobachtungen eines Reporters vor Ort hatte sich der Fahrer offenbar nicht verirrt. Vielmehr wollte er seiner Begleitung den Weg mit dem schweren Gepäck erleichtern. Die Frau stieg samt auffälligem rosa Koffer direkt in Gleisnähe aus.

Der Mann bot offenbar sogar noch an, den Koffer bis auf den Bahnsteig zu tragen. Seine Begleitung lehnte jedoch ab und machte sich mit dem Gepäck selbst auf den Weg.

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Passanten beobachten die kuriose Aktion erstaunt

Für den Fahrer stellte sich anschließend die Frage, wie er den engen Baustellenkorridor wieder verlassen sollte. Statt den gesamten Weg rückwärts zurückzusetzen, nutzte er die kleine Freifläche vor den Gleisen zum Wenden. Auf engem Raum drehte er den Smart und fuhr anschließend im Schritttempo durch den Fußgängerbereich zurück in Richtung Straße.

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Zu einer gefährlichen Situation kam es nach Beobachtungen vor Ort dabei nicht. Besonders alltäglich war der kurze Ausflug mit dem Auto in den Bahnhofsbereich allerdings ebenfalls nicht: Zahlreiche wartende Reisende verfolgten die Aktion entsprechend erstaunt. (zc)