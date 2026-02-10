mopo plus logo
Ein Rettungswagen im Einsatz. (Symbolfoto)

Ein Rettungswagen im Einsatz (Symbolfoto)

  • Malchin

Messer-Angriff in Supermarkt – 17-Jähriger schwer verletzt

Vor einem Einkaufsmarkt in Malchin werden zwei Menschen mit Messern angegriffen – einer von ihnen erleidet schwere Verletzungen. Die Hintergründe sind unklar.

Ein 17-Jähriger ist bei einer Messerattacke vor einem Supermarkt in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Laut Polizei wurden er und ein anderer Mann heute von mindestens einem Täter mit einem Messer angegriffen.

Messer-Angriff vor Supermarkt: Hintergründe noch unklar

Der 17-Jährige kam in eine Klinik, die die Polizei über den Vorfall informierte. Das zweite Opfer wurde leicht verletzt. 

Hintergründe der Tat und die Frage, ob der Auseinandersetzung ein Streit vorausgegangen sei, müssten ermittelt werden, so eine Polizeisprecherin. Ebenso werde nach konkreten Anhaltspunkten auf den oder die Täter gesucht. Zu dem Vorfall vor dem Einkaufsmarkt kam es den Angaben zufolge etwa zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr. (dpa/mp)

