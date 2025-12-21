Mehrfamilienhäuser stehen in Flammen – mehrere Verletzte

Zwei Mehrfamilienhäuser stehen am Sonntagmorgen in Flammen. Mehrere Menschen werden verletzt. Die Feuerwehr kann allerdings Schlimmeres verhindern.

In Flensburg sind am Sonntagmorgen zwei Mehrfamilienhäuser bei Bränden schwer beschädigt worden. Laut ersten Polizeiangaben wurden sieben Menschen verletzt. Die Feuer brachen in der Harrisleer Straße und in der Apenrader Straße aus. Beide Straßen liegen nahe beieinander. Beide Gebäude sind nach ersten Erkenntnissen derzeit unbewohnbar.

Die Ursache ist in beiden Fällen bislang noch unklar. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Die Feuerwehr war mit vielen Kräften im Einsatz und löschte die Flammen. (dpa)