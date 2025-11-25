Fünf Verletzte nach Autounfall – Straße zeitweise voll gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall in Hornbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es am Dienstagnachmittag fünf Verletzte gegeben. Die Straße wurde fast eine Stunde lang voll gesperrt.

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, war ein Dacia um kurz vor 15 Uhr auf der L200 unterwegs. Dort sei das Auto auf die Gegenfahrbahn gefahren, wo es mit einem Ford zusammenstieß. Laut Polizei ist der genaue Unfallhergang noch unklar.

Bei dem Unfall wurden fünf Personen leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Aufräumarbeiten war die Straße fast eine Stunde lang voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr auf einer Fahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (mwi)