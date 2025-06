Mehrere Notrufe von der A1: Unbekannte werfen Steine auf die Autobahn

Unbekannte haben am Montagabend Steine von einer Brücke auf die Autobahn 1 zwischen Rade und Hollenstedt im Landkreis Harburg geworfen und dabei mindestens ein Fahrzeug beschädigt. Laut Polizeiangaben gingen gegen 18:40 Uhr mehrere Notrufe ein, die den Vorfall meldeten. Die Täter warfen die Steine von einer Brücke zwischen den Ortschaften Oldendorf und Wennerstorf-Heide, die hauptsächlich von Anwohnern und landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt wird.

Ein Transporterfahrer stellte später Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest und meldete sich bei den Beamten. Der Sachschaden an seinem Fahrzeug wird auf 2.500 bis 5.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt der Tat herrschte auf dem betroffenen Streckenabschnitt stockender Verkehr aufgrund eines vorausgegangenen Unfalls mit zwei Motorrädern und einem Lkw in Höhe Hollenstedt.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Dennoch konnten keine Tatverdächtigen ermittelt werden. Die Ermittler haben zudem Hinweise auf einen möglicherweise ebenfalls betroffenen Sattelzug erhalten, zu dem jedoch noch keine näheren Informationen vorliegen.

Auf einen Zusammenhang zu der Serie von Würfen von Brücken Anfang Juni im Norden Niedersachsens gibt es derzeit keine Hinweise.

Bei den früheren Fällen hatten zwei mittlerweile festgenommene Tatverdächtige unter anderem einen Baumstamm und Baustellenabsperrungen von Brücken auf die Autobahnen A1 und A7 geworfen und dabei insgesamt 22 Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen sowie weitere Geschädigte, sich bei der Autobahnpolizei Sittensen unter der Telefonnummer 04282/508 70 zu melden.