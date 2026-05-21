Mehrere Menschen bei Vollbremsung in Touristenbahn verletzt

Der Fahrer einer Stadtrundfahrtenbahn in Schwerin muss abrupt bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Mehrere Insassen werden laut Polizei verletzt.

Mehrere Fahrgäste in einer Schweriner Stadtrundfahrtenbahn sind bei einer Notbremsung leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte der Bahn am Mittwochvormittag nach ersten Erkenntnissen in der Innenstadt die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer der Touristenbahn habe daraufhin scharf gebremst, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

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Dabei seien acht Insassen verletzt und vor Ort von Rettungskräften versorgt worden. Gegen die Autofahrerin werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (dpa/mp)