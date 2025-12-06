Mehrere Heckscheiben mit Steinen zertrümmert – Polizei sucht Zeugen

Zertrümmerte Heckscheiben und eine zerstörte Haustür: In Tornesch (Kreis Pinneberg) haben Unbekannte am Mittwochabend mit Steinen hohen Schaden angerichtet.

Zwischen 18.30 und 23 Uhr trafen die Steine vier geparkte Autos. Die Fahrzeuge von VW, Škoda, BMW und Kia waren in der Alten Ahrenloher Straße, der Willy-Meyer-Straße und am Bahnhofsplatz abgestellt.

Ein Stein traf die Heckscheibe eines Autos und zerstörte sie. Polizeidirektion Bad Segeberg Ein Stein traf die Heckscheibe eines Autos und zerstörte sie.

Auch die Glasscheibe einer Haustür in der Hamburger Straße wurde beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Zahlen: So gefährlich sind Hamburgs Bahnhöfe

Die Polizei Uetersen ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise – besonders zu verdächtigen Personen rund um den Bahnhof Tornesch. Hinweise nimmt die Polizei unter (04122) 7053-0 entgegen. (mp)