Mehrere Crashs: 23-Jähriger landet mit Auto im Graben 

Ein 23-Jähriger ist nach einer Unfallserie schwer verletzt geborgen worden. Die Polizei untersucht nun, wie es dazu kommen konnte.

Eine mysteriöse Unfallserie beschäftigt die Polizei im Landkreis Cloppenburg. Im Zentrum steht ein 23-jähriger Autofahrer, der am Ende schwer verletzt in einem Straßengraben aufgefunden wurde.

Der junge Mann war am Freitag gegen 17 Uhr zunächst am Hollener See in Saterland gegen zwei parkende Autos gefahren und anschließend getürmt. Wie die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mitteilte, touchierte der 23-Jährige kurz darauf ganz in der Nähe einen Lkw und brauste ebenfalls davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

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Um 18 Uhr kam es dann in Neuscharrel zur Katastrophe: Der junge Fahrer kam laut Polizei in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich, schleuderte in einen Graben und kam auf dem Dach liegend zum Stehen.

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Dabei erlitt der Fahrer schwere Verletzungen und musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe genommen.

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Die Polizei ermittelt nun zu den Unfallfluchten, dem Unfallgeschehen und der Fahrtüchtigkeit des Mannes. (mp/dpa)