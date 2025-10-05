Mehrere Autos stoßen zusammen: Frau stirbt, mehrere Verletzte

Mindestens drei Fahrzeuge stoßen am Freitag auf der B111 zusammen, eine Frau stirbt. Die Rettungskräfte sind stundenlang im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen Hohendorf und Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Nach Polizeiangaben waren mindestens drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Wie viele es tatsächlich waren, sei jedoch noch unklar.

Eine Fahrerin starb. Mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz.

Bundesstraße gesperrt, Kinder involviert

Wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtet, waren die Einsatzkräfte auch am Nachmittag noch vor Ort. Die Bundesstraße war in beide Richtungen gesperrt.

Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Ein größerer Stau bildete sich nach Polizeiangaben jedoch nicht, da der Verkehr über umliegende Straßen abfließen könne.

Der Wolgaster Wehrleiter Andreas Kycia sagte der Zeitung, die tödlich verunglückte Frau sei in dem am schwersten beschädigten Auto eingeklemmt gewesen. In dem Wagen hätten sich zudem eine weitere Frau und zwei Kinder befunden. Die Ursache für den Unfall ist weiterhin unklar. (dpa/mp)