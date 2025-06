Grillen mit Meerblick, Softeis am Strand – und viele norddeutsche KFZ-Kennzeichen auf dänischen Plätzen. Hinter dem Boom steckt mehr als Urlaubsromantik. Wir haben uns umgehört – was Deutsche am dänischen Camping mögen.

Die Campingsaison steht in den Startlöchern – und auf Dänemarks Plätzen wird es deutsch. Ziemlich deutsch sogar. Wohnmobile mit Kennzeichen wie „FL“, „HH“, „NF“ oder „PI“ reihen sich aneinander. Doch was zieht so viele Deutsche – vor allem Schleswig-Holsteiner – ausgerechnet ins Nachbarland?