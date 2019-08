Nazi-Bands sollten in Stall spielen: Polizei verhindert geheimes Rechtsrock-Konzert

Neustadt-Glewe -

Am Sonnabend konnte die Polizei ein illegales Rechtsrock-Konzert bei Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) verhindern. Die Veranstaltung unter dem Motto „Rock im Norden“ war bereits vorher bekannt gewesen – nur der Veranstaltungsort war lange unklar geblieben.

Die Beamten fanden schließlich am Abend heraus, dass mehrere Personen in einem alten Stallgebäude in Lewitzhof Vorbereitungen für das nicht genehmigte Konzert trafen.

Polizei bekommt Unterstützung aus Brandenburg

Insgesamt waren 37 Polizisten aus mehreren Dienststellen im Einsatz, um die Durchführung zu verhindern und anreisende Personen zu kontrollieren. Auch die Landespolizei Brandenburg beteiligte sich an den Kontrollmaßnahmen.



Acht Fahrzeuge und 27 Personen wurden dabei überprüft. Wie die Polizei mitteilte, verließen alle Personen das Gelände ohne besondere Vorkommnisse.