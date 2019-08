Danke, „Corinna“!: Dieses Strand-Wochenende war ein Traum

Von wegen herbstlich, jetzt schlägt der Sommer noch einmal richtig zu! Für all die Sonnenanbeter, Sandburgen-Bauer und Tieftaucher: Das Strandwetter ist noch nicht vorbei. Strahlender Sonnenschein, tiefblauer Himmel und wohlig warme Temperaturen haben an diesem Wochenende viele Sommerliebhaber an die Küsten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gelockt.

Die Strände an der Ost- und Nordsee waren sehr gut besucht, kaum ein Strandkorb war noch frei, berichteten die Tourismusmanager. Am Sonntag war es in Ahrenshoop auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst richtig voll. „Viele Gruppen und Familien mit kleinen Kindern. Strandmuscheln und Windfänge soweit das Auge reicht“, berichtete eine Kurzurlauberin.

Ein Meer aus Strandkörben in Meck-Pomm. Besucher konnten sogar spontan einen ergattern. dpa Foto:

Trotz Ferienende berichtet der Tourismusverband Mecklenburg- Vorpommern von einer guten Bettenauslastung. Das gute Wetter lässt sich keiner nehmen, noch einmal Sonne tanken, bevor die Unwetter wieder vor der Tür stehen.

Auch Spontan-Besucher bekommen noch ein Plätzchen

Der Schulbeginn in den anderen Bundesländern ist spürbar, endlich konnten Badegäste auch mal wieder ganz spontan einen Strandkorb zum Entspannen ergattern. „Durch das schöne Wetter haben wir viele spontan entschlossene, die das möglicherweise letzte Sommerwochenende nutzen“, sagt Mana Peter, Geschäftsführerin der Tourismuszentrale Rügen.

Das Badewetter ist perfekt zum Planschen in Meer. dpa Foto:

Doch nicht nur die Sonnenstrahlen-Sammler kamen auf ihre Kosten, auch die Musikliebhaber pilgerten zu Veranstaltungen in Richtung Meer. Auf dem Duckstein-Festival in Binz auf Rügen lässt jeder bei Kunst, Kultur und kulinarischen Köstlichkeiten die Seele baumeln. Das About-You-Pangea-Festival in Pütnitz bei Ripnitz-Damgarten war am Sonnabend bereits restlos ausverkauft.

Urlaubsfeeling: Gratiskonzert direkt am Strand

Musikalische Klänge bei Sonnenaufgang an der Lübecker Bucht dpa Foto:

In morgendlicher Romantik-Atmosphäre bei Sonnenaufgang gaben in der Lübecker Bucht zwei Trompeter und ein Klavierspieler ein Gratiskonzert direkt am Strand. Von sanften musikalischen Klängen zu wirrem Hufgetrappel durchs Watt: Vor Cuxhaven galoppierten und trabten Pferdesportler durch das Duhner Watt. Rund 17.000 Zuschauer schauten Reiter und Pferd zu, so ein Veranstaltungssprecher.

Zum siebten Mal fanden am Strand von Warnemünde die Beachsoccer-Meisterschaften statt. Natürlich durften die Lokalmatadore, die „Rostocker Robben“ nicht fehlen. Eines der besten deutschen Beachsoccer-Teams.

Ein Hoch auf „Corinna“ und das Sommer-Comeback

Verantwortlich für die Sommergefühle ist das Hoch „Corinna“, das auch in den nächsten Tagen für wohlig warme Strand-Temperaturen sorgt: „Aus aktueller Sicht setzt sich diese Wetterlage sogar bis zur Wochenmitte fort“, sagt der Deutsche Wetterdienst. Also: ein Hoch auf „Corinna“! Danke für das Sommer-Comeback.

(sr/ mp)