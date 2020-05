Café im Norden: Darum haben die Gäste bunte Poolnudeln auf dem Kopf

Schwerin -

Wegen der Coronakrise standen viele Branchen lange still. Die neuen Lockerungen lassen jetzt jedoch den Betrieb vielerorts langsam wieder aufleben – wenn auch nur unter Auflagen und mit viel Abstand. Um genau diesen zu gewährleisten, benutzte ein Café in Schwerin ein ungewöhnliches Hilfsmittel.

Einen leckeren Cappuccino in der Sonne schlürfen und dazu vielleicht noch ein Stück Kuchen – das ist seit dem 9. Mai in Meck-Pomm auch wieder außerhalb der eigenen vier Wände möglich. Doch auch im Restaurant oder im Café gilt: Abstand halten. Jacqueline Rothe, Inhaberin des Schweriner Cafés Rothe, hatte daher für den Neustart eine besonders witzige Idee, um den Gästen die Abstandsregelung näher zu bringen – mit bunten Poolnudeln auf den Köpfen.

„Wir bekamen an dem Donnerstag, also zwei Tage vor der Wiedereröffnung, die Anforderungen von der Stadt zugeschickt, an die wir uns nach der Öffnung halten sollen“, sagt Inhaberin Jacqueline Rothe im Gespräch mit der MOPO.



Dann sei beinahe zeitgleiche eine Dreh-Anfrage von RTL gekommen. „Sie hatten das nötige Material dabei. Zusammen kamen wir dann auf die Idee mit den Poolnudeln, um den Gästen zu zeigen, was 1,50 Meter Abstand bedeutet.“ Gesagt, getan.

Es sei ein einmaliger Spaß gewesen. Zudem bekam das Café durch die lustige Geschichte weltweite Aufmerksamkeit. „Dann ging die Geschichte und das Bild um die Welt.“ Sie habe daraufhin Rückmeldungen aus den unterschiedlichsten Ländern erhalten, sagt Rothe.



„Wir wollten den Menschen in dieser schwierigen Zeit ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und das haben wir geschafft“, freut sich die Konditorin. (maw)