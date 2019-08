An der Ostsee: In dieser Stadt kostet Möwen füttern jetzt 5000 Euro

Wismar -

Ob geklaute Fischbrötchen oder Attacken aus dem Hinterhalt: Horror-Geschichten über Möwen, die Menschen belästigen, hört man immer wieder. Schuld sind in vielen Fällen Passanten, die den Vögeln immer wieder Futter zuwerfen und sie so an Menschen gewöhnen. Deshalb gilt seit Donnerstag am Alten Hafen in Wismar Fütterungsverbot. Wer sich nicht daran hält, muss mit Strafen von bis zu 5000 Euro rechnen.

Das Fütterungsverbot ist laut Stadtverwaltung notwendig, da die Tiere immer aggressiver werden. Es bestehe nämlich die Gefahr, dass die Möwen Besucher attackieren. Besonders für Kinder sei dies gefährlich, da sie das Verhalten der Vögel nicht abschätzen können.

Möwen füttern stellt ein Risiko für die Tiere dar

Es besteht nicht nur Gefahr für Menschen, sondern auch für die Möwen selbst. Zum einen werde selten geeignetes Futter angeboten. Die allseits beliebten Brotkrümel stellen einen sehr geringen Nährwert für Möwen dar. „Weißbrot beispielsweise quillt im Magen auf, kann aber nicht richtig verdaut werden. So ziehen die Tiere daraus kaum wichtige Nährstoffe, fühlen sich aber dennoch satt“, heißt es auf der Internetseite „bussgeld-info.de“ zu dem Thema.

Zum anderen kann es dazu führen, dass sie sich an das nicht artgerechte Futter gewöhnen und ihr natürliches Futtersuchverhalten verlernen. Als Folge verlieren Möwen ihre Hemmungen gegenüber Menschen und klauen Pommes, Fischbrötchen oder suchen in Mülleimern nach Essbarem.

Fütterungsverbot auch in anderen Städten des Nordens

Wismar ist nicht die erste Stadt, die das Möwen füttern verboten hat. Seit 2009 gibt es in Warnemünde ein Fütterungsverbot, verbotenes Füttern kann ebenfalls bis zu 5000 Euro kosten. In Graal-Müritz (Kreis Rostock) und Boltenhagen (Kreis Nordwestmecklenburg) ist das Füttern auf den Seebrücken verboten, in Zinnowitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) ebenfalls.