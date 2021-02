50 Teilnehmer! : Tanzveranstaltung in Ostseebad aufgelöst

Kühlungsborn -

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei am Samstag eine Tanzveranstaltung aufgelöst. Etwa 50 „Line-Dancer“ waren zusammengekommen und hatten dabei so viele Besucher angelockt, dass Mindestabstände nicht mehr eingehalten werden konnten. Auch in MV liegt die Inzidenz weiterhin über 50.

Im Ostseebad Kühlungsborn (Landkreis Rostock) hat die Polizei am Sonntag wegen der Corona-Einschränkungen eine Line Dance-Vorführung gestoppt. Etwa 50 Aktive einer solchen Tanzgruppe hatten sich in der Innenstadt getroffen und getanzt, wie ein Polizeisprecher sagte.



Durch großen Andrang im Zuge des sonnigen Wetters blieben mehrere hundert Zuschauer auf dem Boulevard stehen, so dass sich eine größere Ansammlung bildete. Dabei seien die Kontaktabstände nicht mehr eingehalten worden. So mussten die „Line Dancer“ ihre Aktivitäten abbrechen und die Besucher sich entsprechend der Vorgaben wieder anders verteilen.

Das könnte Sie auch interessieren: Länderchefs machen Hoffnung: Osterurlaub an Nord- und Ostsee doch möglich?



Mecklenburg-Vorpommern: Tanzveranstaltung wegen Corona aufgelöst

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es wegen der Wochen-Inzidenz von landesweit rund 67 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weiter strenge Beschränkungen, auch für öffentliche Kulturveranstaltungen. Im Landkreis Rostock lag der Wert zuletzt bei 43,6. (dpa)