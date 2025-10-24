Zwei Wochen nach Fabians Verschwinden – weitere Ermittlungen

Große Trauer in Güstrow: Vor zwei Wochen verschwand der achtjährige Fabian. Zunächst war es ein Vermisstenfall – später wurde klar, es geht um ein mutmaßliches Gewaltverbrechen. Der Fall beschäftigt die Ermittler weiter.

Zwei Wochen nach dem Verschwinden des achtjährigen Fabian aus Güstrow und rund anderthalb Wochen nach dem Fund seiner Leiche dauern die Ermittlungen weiter an. Es gebe bislang keine Festnahme, sagte Anne Neumerkel, Sprecherin der Rostocker Staatsanwaltschaft am Nachmittag. Natürlich werde auch am bevorstehenden Wochenende weiter ermittelt. Weitere Details nannte sie, wie schon in den Vortagen, nicht.

Fabian wurde Opfer eines Gewaltverbrechens

Aus ermittlungstaktischen Gründen hält sich die Staatsanwaltschaft bedeckt. Fest steht, laut vorläufigem Obduktionsergebnis wurde Fabian Opfer eines Gewaltverbrechens.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Marmstorfer Siedlung: Zuhause von Familie Balat-Ercelik ist plötzlich illegal

Zuhause von Familie Balat-Ercelik ist plötzlich illegal Teure Bewachung: Warum beschützt die Polizei die leere Wohnung von Altkanzler Scholz?

Warum beschützt die Polizei die leere Wohnung von Altkanzler Scholz? Möblierter Neubau: Wie Käufer mit der Aussicht auf 40 Euro Miete pro Quadratmeter geködert werden

Wie Käufer mit der Aussicht auf 40 Euro Miete pro Quadratmeter geködert werden Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV-Profi Pherai über seine Rolle im Team, Experten-Rat an St. Pauli & 16-jähriges HSV-Talent

HSV-Profi Pherai über seine Rolle im Team, Experten-Rat an St. Pauli & 16-jähriges HSV-Talent 28 Seiten Plan7: Sound der Dropkick Murphys ist wieder wie früher & Drama über Bruce Springsteen

Am Freitag, dem 10. Oktober ging der Junge wegen Unwohlseins nicht zur Schule und blieb allein zu Hause, während die Mutter zur Arbeit ging. Als sie nach Hause kam, war Fabian weg und kam auch zu der sonst üblichen Zeit nicht wieder nach Hause. Die Mutter versuchte zunächst selbst, den Jungen ausfindig zu machen und meldete ihn schließlich als vermisst.

Tagelange Suche nach Fabian

Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach ihm, per Hubschrauber, von Booten aus, mit Hunden – ohne Erfolg. Zunächst war vermutet worden, der Junge habe zu seinem Vater fahren wollen, der getrennt von der Mutter südlich von Güstrow lebt. Spürhunde hatten Fabians Spur bis zum Güstrower Busbahnhof verfolgen können und nahe dem Wohnort des Vaters wiederaufgenommen, bevor sie sich wieder verlor.

Am Dienstag vergangener Woche entdeckte dann eine Frau die Leiche des Jungen nahe Klein Upahl südwestlich von Güstrow. Den Ermittlern zufolge hatte ihr Hund angeschlagen.

Polizeiaktionen im Güstrower Umland

Über die Ermittlungsarbeit gaben zuletzt vor allem sichtbare Polizeiaktionen im Güstrower Umland Aufschluss. Am Freitag vor einer Woche untersuchten Polizisten einen Tümpel am Fundort von Fabians Leiche genauer, nachdem die Polizei zuvor eigentlich schon vom Fundort abgezogen war. Die Feuerwehr hatte den Tümpel dafür bis zu einem niedrigen Wasserstand abgepumpt.

Das könnte Sie auch interessieren: Ärger um TikTok-Challenge an der Alster: Polizei greift durch

Am Montag suchte die Polizei auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs südlich von Güstrow in Reimershagen. Mit Mistgabeln bearbeiteten Polizisten einen Misthaufen. Zuletzt suchten Polizisten am Donnerstag mit Ganzkörperanzügen, Schutzmasken, Gummihandschuhen und Überziehern über den Schuhen auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma nördlich von Güstrow – wonach und ob sie erfolgreich waren, blieb auch in diesem Fall unklar.

Große Anteilnahme

Unterdessen wollen kommende Woche Menschen erneut in der Pfarrkirche im Zentrum Güstrows Fabian gedenken. Seine Familie möchte nach Aussage des örtlichen Pastors für die Hilfe und Anteilnahme danken. Der für Donnerstag geplante Trauergottesdienst solle Güstrowern „einen Abschluss“ ermöglichen, sagte Pastor Jens-Peter Schulz. Bereits am Abend nach dem Fund von Fabians Leiche waren in der Kirche Hunderte Menschen zusammengekommen. Über Tage wuchs vor der Kirche das Meer aus Kerzen für Fabian. (dpa/mp)