Zwei Waldbrände: Brandstifter leistet bei Festnahme Widerstand – und muss in Klinik

Im Kreis Vorpommern-Greifswald hatte es innerhalb von zwei Tagen zwei Waldbrände gegeben. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Nach zwei Bränden in einem Waldstück bei Mesekenhagen im Kreis Vorpommern-Greifswald hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Zeugen hatten den 36 Jahre alten Mann demnach vor dem Ausbruch zweier Brände am Samstag und Sonntag in der Nähe des betroffenen Waldstückes gesehen. Am Sonntag brannte dort eine etwa 10 mal 20 Meter große Fläche.

Nach Waldbränden: Mann leistet Widerstand und verletzt Beamten

Als Polizisten den Verdächtigen in seinem Zuhause antrafen und seine Wohnung durchsuchten, hat der Mann den Angaben zufolge erheblichen Widerstand geleistet und verletzte einen Beamten leicht.

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Aufgrund seines psychischen Zustands sei er anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher. Gegen ihn wird wegen Verdachts auf Brandstiftung und wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (dpa/mp)