Bei einer Frontalkollision auf Rügen sind zwei junge Radfahrer schwer verletzt worden.

Schwerer Unfall in Göhren auf Rügen: Dort sind zwei Radfahrer zusammengestoßen. Sie wurden schwer verletzt.

Die beiden Radfahrer im Alter von 18 und 29 Jahren waren am Donnerstagnachmittag in entgegengesetzter Richtung auf der Bahnhofstraße in Göhren unterwegs, teilte die Polizei mit. Um 16.10 Uhr sei es dann zu einer Frontalkollision zwischen dem jungen Mann und der älteren Radfahrerin gekommen.

Unfall auf Rügen: Zwei Radfahrer stoßen frontal zusammen

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Wieso es zu dem Zusammenstoß kam, ist laut Polizei noch unklar. Beide Unfallbeteiligten hätten durch die Kollision schwere Verletzungen erlitten und wurden nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

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An den Fahrrädern entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 300 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (mp)