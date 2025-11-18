Zufall oder Glätte? Zwei Unfälle binnen Minuten an derselben Stelle

Zwei Autos kommen binnen Minuten an derselben Stelle von der Straße ab – Zufall oder spiegelglatte Straße?

Möglicherweise wegen Glätte hat es am Morgen innerhalb kurzer Zeit an exakt derselben Stelle zwei Unfälle auf der B194 im Landkreis Vorpommern-Rügen gegeben. Zunächst sei eine 52 Jahre Autofahrerin mit ihrem Wagen zwischen Grimmen und Poggendorf aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde dabei verletzt.

Weiterer Unfall an gleicher Stelle

Nur wenige Minuten später kam es nach Polizeiangaben an derselben Stelle zu einem weiteren Unfall, bei dem ein 49 Jahre alter Autofahrer ebenfalls von der Straße abkam. Auch in diesem Fall war die genaue Unfallursache noch unklar. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in beiden Fällen Fahrbahnglätte aufgrund der aktuellen Witterung eine Rolle gespielt hat, wie die Polizei mitteilte.

Appell wegen aktueller Temperaturen an Verkehrsteilnehmer

Mit Blick auf die derzeitigen Temperaturen erinnert die Polizei alle Verkehrsteilnehmenden daran, dass es besonders in den frühen Morgenstunden nass, glatt und rutschig sein kann. „Bitte passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Bedingungen an, planen Sie längere Bremswege ein und achten Sie auf einen defensiven Fahrstil.“

Zudem sollten alle, die noch nicht auf Winterreifen umgerüstet haben, dies schnellstmöglich nachholen, um die eigene Sicherheit und die anderer zu erhöhen. (dpa/mp)