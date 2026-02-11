Zu schnell bei Glätte: 18-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Glätte-Uunfall auf der Landesstraße 321 bei Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am späten Dienstagabend gegen 24 Uhr, wie die Polizei sagte.

Die junge Frau war aus Richtung Ernst-Thälmann-Siedlung in Richtung Drögerheide unterwegs, als sie nach bisherigen Erkenntnissen bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Auto geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo es sich überschlug. Die Fahrerin habe ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen mit Glätte vermutlich nicht angepasst, so die Polizei.

Glätte-Unfall: Schwerverletzt ins Krankenhaus

Rettungskräfte versorgten die 18-Jährige und brachten sie mit schweren Verletzungen anschließend in ein Krankenhaus.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 2600 Euro geschätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der polizeilichen Unfallaufnahme war die L 321 zeitweise vollständig gesperrt. (dpa/mp)