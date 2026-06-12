Die Angeklagte sagt, sie habe den toten Achtjährigen zufällig entdeckt – nun soll ein Mann aussagen, der dabei war.

Justizmitarbeiter führen die Angeklagte Anfang Juni im Landgericht zur Verteidigerbank. picture alliance/dpa | A7120 Bernd Wüstneck

Der Prozess um den im vergangenen Oktober getöteten achtjährigen Fabian wird am Freitagvormittag mit der Anhörung eines Zeugen fortgesetzt, der als Erster mit der Angeklagten am Fundort gewesen sein soll.

Sie selbst hatte den Jungen nach eigenen Angaben am 14. Oktober 2025 beim Spaziergang mit dem Hund zufällig entdeckt. Laut Anklage wurde Fabian bereits am 10. Oktober getötet.

Der Fall Fabian: Die Angeklagte schweigt

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Die Staatsanwaltschaft wirft der 30-Jährigen vor, das Kind an dem Tag mit sechs Messerstichen getötet und den Leichnam anschließend in Brand gesetzt zu haben. Die Frau sitzt seit November 2025 in Untersuchungshaft und schweigt bislang zu den Vorwürfen.

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Nach einer vorübergehenden Trennung ist sie wieder mit Fabians Vater liiert, der nach eigenen Worten an ihre Unschuld glaubt. (dpa/mp)