Wolf stirbt nach Zusammenstoß auf Autobahn

Ein Wolf überquert in der Nacht die A19 und wird von einem Auto überfahren. Das Tier stirbt, die Fahrerin bleibt unverletzt.

Bei einem Wildunfall auf der A19 ist in der Nacht ein Wolf gestorben. Kurz nach der Anschlussstelle Glasewitz bei Güstrow (Landkreis Rostock) habe der Wolf die Fahrbahn in Richtung Berlin überquert, teilte die Polizei mit.

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Eine 37-jährige Autofahrerin habe einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der Wolf starb noch vor Ort, die Fahrerin blieb unverletzt. (dpa)