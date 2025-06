Gasflasche explodiert! Wohnmobil fängt Feuer

Auf der A20 mussten Autofahrer am Mittwochmorgen mit Umwegen rechnen. Grund dafür ist ein Wohnmobil, das auf einem Autotransporter am Abend zuvor plötzlich Feuer gefangen hatte, wie die Polizei mitteilte.

Zwischen Neukloster und Zurow im Landkreis Nordwestmecklenburg wurde die Fahrbahn in Richtung Lübeck noch bis in die Morgenstunden gesperrt. Das Feuer brach laut der Polizei wohl wegen eines technischen Defekts aus. Die Flammen griffen auch auf einen Kleintransporter über, der ebenfalls auf der Ladefläche des Lkw stand.

Dass sich drei Gasflaschen in dem Wohnmobil befanden, von denen eine sogar explodierte, erschwerte die Löscharbeiten. Die vier Insassen im Lkw im Alter von 30 bis 69 Jahren konnten das Fahrzeug rechtzeitig abstellen und sich in Sicherheit bringen.

Das könnte Sie auch interessieren: Krise in Hamburger Arztpraxen: Droht eine Pleite im Benko-Stil?

Bis zur Bergung der Gasflaschen war die A20 zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt. Auf der Fahrbahn in Richtung Lübeck wird der Verkehr am Morgen zunächst weiter umgeleitet und soll erst gegen 8 Uhr wieder freigegeben werden. (dpa/mp)