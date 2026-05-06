Wo ist Buckelwal Timmy? Das lange Warten auf die Daten

Wo ist Buckelwal Timmy? Wie geht es dem Tier? Nach der Freisetzung des Meeressäugers in der Nordsee fehlen dem Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommerns weiterhin wichtige Daten – Minister Till Backhaus (SPD) fordert Aufklärung.

Zusammenfassung:

Das Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern wartet weiter auf die Peildaten.

Die private Initiative sollte diese laut Vereinbarung liefern.

Bisher fehlen jegliche Informationen über Aufenthaltsort und Zustand des Buckelwals.

Es bestehe ein berechtigtes Interesse an Transparenz, erklärte Backhaus. Bereits am Samstag hatte eine Sprecherin des Ministeriums gesagt, die Peildaten seien mehrfach angefordert worden, lägen aber nicht vor.

„Mit der privaten Initiative ist vereinbart, dass sie sich bis heute mit den angeforderten Informationen zurückmeldet. Dazu gehören insbesondere die Daten der Peilsender sowie aktuelle Erkenntnisse zum Zustand des Tieres“, sagte der Minister.

Backhaus verwies darauf, dass zentrale Punkte vorab mit der privaten Initiative verbindlich vereinbart worden seien. Dazu gehörten das Anbringen eines Peilsenders und das Bereitstellen der Daten für einen vertraulichen Kreis. „Diese Punkte dienen der Nachvollziehbarkeit des Einsatzes und der weiteren Einordnung des Geschehens“, sagte Backhaus.

Wal Timmy: Überlebenschancen laut Experten gering

Der Buckelwal war zuvor mehrfach an Ostsee-Küsten gestrandet. Am Samstagmorgen wurde er schließlich ins Meer gesetzt.

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Bislang ist unklar, wie es dem Tier geht und wo es sich aufhält. Experten von Tierschutzorganisationen hatten die langfristigen Überlebenschancen des Buckelwals übereinstimmend als sehr gering eingeschätzt. (dpa/mp)