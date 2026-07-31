Die „Evrima“ im Mai 2024 vor Monaco (Archivbild). picture alliance / abaca | Coust Laurent/ABACA

Die „Evrima“ der Hotelkette Ritz-Carlton hat am Dienstag erstmals in Rostock-Warnemünde angelegt. Eigentlich sollte das Luxusschiff bereits am 18. Juli dort festmachen, doch der Anlauf wurde wetterbedingt abgesagt.

Am Morgen des 28. Juli machte das Schiff um 7.45 Uhr im Hafen fest. Von Warnemünde aus nahm es Kurs auf Schweden. Die Route führte über Karlskrona nach Kopenhagen. Dort ist die „Evrima“ inzwischen angekommen.

Luxusliner „Evrima“: Suiten mit bis zu 102 Quadratmetern

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Im weiteren Jahresverlauf wird die „Evrima“, die Platz für 298 Gäste bietet, unter anderem Finnland, Großbritannien, Spanien, Italien und Griechenland anlaufen.

Für eine neuntägige Reise von Kopenhagen nach Reykjavík werden mindestens 14.100 Euro fällig. Die größte Suite an Bord ist 102 Quadratmeter groß und verfügt über einen privaten Whirlpool, eine Terrasse sowie einen begehbaren Kleiderschrank.

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Neben der „Evrima“ machten am Dienstag auch die „Ambition“ der Ambassador Cruise Line und die „Marina“ von Oceania Cruises in Warnemünde fest.

Kreuzfahrten bleiben umstritten

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Kreuzfahrten stehen seit Jahren in der Kritik, weil sie besonders umweltschädlich sind. Der CO₂-Ausstoß pro gefahrenem Passagierkilometer belastet das Klima stärker als bei Kurz- oder Langstreckenflügen, so eine Studie der Organisation International Council on Clean Transportation (ICCT).

Nach Angaben des Naturschutzbundes (NABU) setzt die Mehrheit der Kreuzfahrtanbieter weiterhin auf Schweröl. Der Treibstoff gilt als besonders klimaschädlich und setzt bei der Verbrennung große Mengen an Schadstoffen frei.