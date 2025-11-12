Wer ist Diebin, wer ist Halterin? Verwirrung um Hundediebstahl

Zwei Frauen, ein Shar Pei und ein Hundediebstahl, der die Polizei auf den Plan ruft. Wer ist die Diebin und wer die Halterin? Die Situation stellt sich schnell anders dar als zunächst geschildert.

Eine Frau hat der Polizei den vermeintlichen dreisten Diebstahl ihres Hundes beim Gassigehen gemeldet. Nun wird sie selbst des Diebstahls verdächtigt.

Der 57-Jährigen wurde der Hund nach eigenen Angaben am Dienstag in Richtenberg (Landkreis Vorpommern-Rügen) beim Spazierengehen samt Leine von einer Frau entrissen, wie die Polizei sagte. Demnach gab sie an, sich vor der Wohnung der vermeintlichen Diebin zu befinden und den Hund zurückhaben zu wollen.

Hundediebstahl – wer ist die Täterin, wer ist die Halterin?

Die Polizei traf nach eigenen Angaben eine 65-Jährige an, die sämtliche Unterlagen wie Hundepass, Impfausweis, Kaufvertrag und Rassenachweis im Original vorzeigte. Sie gab demnach ihrerseits an, als sie morgens ihre Enkel zur Kita gebracht habe, sei ihr dort das Tier gestohlen worden.

Das könnte Sie auch interessieren: „Sehr stolz auf diese Typen“: So denkt George Clooney über die Louvre-Räuber“

Am Nachmittag habe sie den Hund zusammen mit der 57-Jährigen gesehen, ihn genommen und sei nach Hause gelaufen, offenbar verfolgt von der anderen Frau. Gegen die 57-Jährige wird laut Polizei nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Laut Polizei handelt es sich um einen hochwertigen, fünfjährigen Hund der Rasse Shar Pei. (dpa/mp)