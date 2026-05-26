Weil sie ihm kein Geld mehr gab: Mann (37) soll ältere Partnerin ermordet haben

Nach dem gewaltsamen Tod einer 49 Jahre alten Frau aus Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen ihren zwölf Jahre jüngeren Lebensgefährten erhoben. Der Prozess soll am Landgericht Schwerin stattfinden.

Die Frau galt seit Dezember 2025 als vermisst, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Im Februar 2026 fanden Polizisten dann auf einer Müllabladestelle Leichenteile, die in Plastiksäcken verpackt waren. Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab demnach, dass es sich um die Überreste der 49-Jährigen handelte.

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Die Staatsanwaltschaft geht der Mitteilung zufolge davon aus, dass der deutsche Tatverdächtige die 49-Jährige bereits im Dezember umgebracht hat. Sie habe ihn nicht weiter finanziell unterstützen wollen. (dpa/mp)