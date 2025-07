Dringende Reparatur: Autobahn im Norden wird gesperrt

An der Peenebrücke sind Arbeiten nötig. Das hat Folgen für den Verkehr auf der Autobahn.

Wegen dringender Reparaturarbeiten an der Peenebrücke wird die Autobahn 20 am Donnerstag zwischen den Anschlussstellen Gützkow und Jarmen (beides Landkreis Vorpommern-Greifswald) in Fahrtrichtung Stettin voll gesperrt. Wie die Autobahn-Gesellschaft mitteilte, sind Arbeiten an der Fahrbahn erforderlich.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Top-Koch Kai Weigand: An diesem Gericht scheitert er (M+)

Die Sperrung beginnt um 8 Uhr und soll um 17 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Gützkow über die U53 (L 35, B 110) zur Anschlussstelle Jarmen. (dpa/mp)