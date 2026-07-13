Ein Jungbulle hat auf der Autobahn einen Spaziergang gemacht – und ließ sich dabei überhaupt nicht stören.

Chaos auf der Autobahn: Am Samstagabend hat ein entlaufener Jungbulle für einen stundenlangen Stau auf der A1 gesorgt.

Gegen 20 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine ungewöhnliche Sichtung auf der A1 bei Barsbüttel (Kreis Stormarn) in Fahrtrichtung Norden: Ein entlaufener Jungbulle spazierte zunächst neben und dann mitten auf der Fahrbahn.

A1: Bulle nahm die ganze Fahrbahn für sich in Anspruch

Anzeige

Dort nahm das selbstbewusste Tier gleich alle Fahrspuren für sich in Anspruch, wie die Polizei mitteilte. Er dachte wohl auch nicht daran, seinen Spaziergang abzubrechen: Da der Bulle sich von den Einsatzkräften nicht einfangen ließ, musste die Fahrbahn voll gesperrt werden.

Erst nachdem ein hinzugezogener Tierarzt das Tier betäubte, konnte es auf seine Weide zurückgebracht werden. Nach knapp vier Stunden Vollsperrung konnte der Verkehr auf der A1 wieder fließen. (kla)