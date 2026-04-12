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Angler im Bereich der Nordmole in Stralsund

Die Nordmole in Stralsund: Dort ist auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern Wasser verschmutzt worden. (Archivbild) Foto: IMAGO / HärtelPRESS

  • Stralsund

Was war da los? Plötzlich schimmert das Meer grau und bunt – Feuerwehr-Einsatz

Am Sonntagmorgen schimmerte das Wasser an der Nordmole in Stralsund grau und bunt. Was war die Ursache?

An der Nordmole in Stralsund ist auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern Wasser verschmutzt worden. Es handele sich vermutlich um ausgelaufenen Dieselkraftstoff, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte.

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Die Feuerwehr sowie die Wasserschutzpolizei waren am Sonntagmorgen auf die Verschmutzung aufmerksam geworden. Laut der Mitteilung löste sich die Verunreinigung auf, sodass kein Einsatz zur Entfernung der Substanz mehr nötig gewesen sei. Es sei eine Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung gestellt worden. (dpa)

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