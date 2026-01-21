Die deutsche Amazon-Prime-Serie „Maxton Hall“ wurde zu einem Ausnahmeerfolg, mit dem keiner gerechnet hat. Am allerwenigsten Darsteller Martin Neuhaus: Während Millionen Zuschauer ihn als Serienvater kennen, steht der 50-Jährige im echten Leben hinter dem Tresen eines Lokals in Schwerin. Dort erzählt er der MOPO von Begegnungen mit Fans in Namibia, auf den Malediven und in der Bahn, vom Spagat zwischen plötzlichem Weltruhm und der Arbeit als Gastwirt – und von einer Bezahlung, die mit dem Hype nicht Schritt hält.





