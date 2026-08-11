Ein verletzter Jungvogel sorgt für Aufregung: Wie Polizisten in Demmin kurzerhand zu Tierrettern wurden und ihren Gast in einer Zelle beherbergten.

Ein Polizist fand den jungen Waldkauz verletzt auf der Straße. Aus mangelnden Alternativen bezog der Vogel erst einmal die Gewahrsamszelle auf der Polizeistation. picture alliance/dpa/Polizei Mecklenburg-Vorpommern | ---

Ein gefiederter Besucher hat die Nacht zu Dienstag in der Gewahrsamszelle des Polizeihauptreviers Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) verbracht. Der Mitarbeiter eines Wachdienstes „übergab den Beamten einen kleinen Kauz“, hieß es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.

Das Jungtier war auf einer Straße sitzend aufgefunden. Da der Vogel offensichtlich verletzt war und ihm drohte, überfahren zu werden, nahm der Wachdienstmitarbeiter ihn kurzerhand mit und brachte ihn zur Polizei.

Die Suche nach einer geeigneten Unterbringungsmöglichkeit beim Tierschutz blieb zunächst erfolglos. Also mussten die Polizeibeamten improvisieren: Der kleine Gast bezog vorübergehend eine etwas ungewöhnliche Unterkunft – die Gewahrsamszelle. „Von polizeilichen Maßnahmen gegen ihn konnte allerdings abgesehen werden“, hieß es weiter. Am Morgen wurde der Vogel dann dem Tierschutz übergeben. (dpa/mp)