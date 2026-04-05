Rettung per Katamaran? Umweltminister prüft spektakulären Plan für gestrandeten Wal

Kann ein Katamaran den entkräfteten Wal in die Nordsee ziehen? Auch diese Rettungsaktion für den gestrandeten Buckelwal vor der Insel Poel werde derzeit geprüft, teilte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Ostersonntag mit.

Wie Backhaus zu Journalisten sagte, könnte ein dänischer Spezial-Katamaran in der Lage sein, das Tier lebend aufzunehmen und in die Nordsee zu transportieren. Für die schonende Bergung sollen breite Gurte vorsichtig unter dem Wal durchgespült werden. Dann soll er auf ein spezielles Netz gelegt und für den Transport gesichert werden.

Voraussetzung für diese Aktion ist ein medizinisches Gutachten: Experten müssen bestätigen, dass das kaum noch atmende Tier eine realistische Überlebenschance für den weiten Transport hat.

Gesundheitszustand des Wals ist kritisch

Backhaus betonte nochmals den extrem kritischen Gesundheitszustand des Wals. Vorwürfe der Untätigkeit wies er zurück: Die Behörden suchten täglich unermüdlich nach Lösungen – stets mit dem Wohl des Tieres im Fokus. Es werde derzeit alles geprüft, „was tierschutzgerecht durchführbar“ ist, so der Minister. Der Wal liegt seit Tagen vor der Insel Poel, hat Verletzungen und leidet offenbar unter dem geringen Salzgehalt der Ostsee: Seine Haut löst sich ab.

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Für die genaue Lageeinschätzung und rechtliche Sicherheit der Bergung wurden bereits viele Daten gesammelt. (mp)