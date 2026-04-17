Wal-Drama: Wann die Rettung frühestens beginnen soll

Vor der Insel Poel laufen die Vorbereitungen für die Befreiung des gestrandeten Wals. Frühestens am Samstag soll der eigentliche Rettungsversuch starten. Die Helfer sind optimistisch.

Am Freitag sei mit den Probespülungen begonnen worden, sagte der Chef des von einer privaten Initiative beauftragten Tauchunternehmens, Fred Babbel. „Dann bringen wir alles auf Position, dass alles abendfest gemacht wird, und dann geht’s morgen früh weiter.“

Wal vor Poel soll mit Pontons gerettet werden

Technisch sei der Plan, die Fläche freizuspülen, vor die später die Pontons gesetzt werden sollen. Diese sollen dann so angeordnet werden, dass innen eine Freifläche von sechs mal zwölf Metern entsteht. „Da drin wird der Wal sich dann ja aufhalten“, sagte Babbel.

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Er habe den Eindruck, dass es dem Tier im Moment ganz gut gehe. „Er hat sich ja heute auch einmal komplett gedreht.“ Der Meeressäuger soll auf einer Plane zwischen den Pontons in Richtung Nordsee transportiert werden. (dpa/mp)