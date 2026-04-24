Vorfahrt missachtet: Mann bei Unfall schwer verletzt

Zusammenstoß im Landkreis Vorpommern-Rügen. Dort ist ein Mann nach einem Unfall mit mehreren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Zuvor hatte er einer 35-Jährigen die Vorfahrt genommen.

Ein 55 Jahre alter Mann ist nach einem Unfall bei Weitenhagen mit mehreren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Er sei schwer verletzt, teilte die Polizei mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Motorradunfall in Hamburg: 22-Jährige schwer verletzt

Der Mann fuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem Auto in eine Kreuzung und nahm dabei einer 35 Jahre alten Autofahrerin die Vorfahrt, wie es hieß. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich der Wagen des 55-Jährigen überschlug. Die Frau blieb unverletzt. (dpa)