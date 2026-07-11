Im September sind die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, am Samstag rief die AfD zu einer Kundgebung in Rostock auf.

Am Samstag versammelten sich um die 300 Gegendemonstranten zu der AfD-Kundgebung in Rostock. dpa/picture-alliance/Danny Gohlke

Die AfD rief am Samstag zu einer Kundgebung gegen linke Gewalt auf, hunderte folgen dem Aufruf bei sommerlicher Hitze. Größer war allerdings die Anzahl der Gegendemonstranten.

Rund 200 Menschen haben nach Angaben der Polizei an einer Kundgebung der AfD in Rostock teilgenommen.

Rostock: 300 Demonstranten gegen AfD Kundgebung

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Aufgerufen hatte die Partei zu der Veranstaltung auf dem Neuen Markt unter dem Titel „Linke Gewalt stoppen!“. Unter den Rednern war der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im September, Enrico Schult.

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Zu einer Gegendemonstration versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 300 Teilnehmer. Bis zum Nachmittag blieb es friedlich. (dpa/mp)