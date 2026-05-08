Vom Balkon aus die Vogelwelt retten: Der Nabu bittet um Hilfe

Eine Stunde lang Vögel beobachten und dabei der Forschung helfen: Der Nabu ruft noch bis Sonntag zur bundesweiten „Stunde der Gartenvögel“ auf. Besonders eine Vogelgruppe steht dabei im Fokus.

Wer aktuell im Garten, Park oder auf dem Balkon Vögel beobachtet, kann damit wichtige Daten für den Naturschutz liefern. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) ruft im Norden zur Mitmachaktion „Stunde der Gartenvögel“ auf. Noch bis einschließlich Sonntag können Menschen eine Stunde lang Vögel zählen und ihre Beobachtungen melden.

Die Aktion soll zeigen, wie sich häufige Vogelarten in Siedlungen entwickeln. Besonders im Blick stehen diesmal Finken-Arten wie Buchfink, Gimpel und Stieglitz.

Stunde der Gartenvögel: Sorge um Finken in Mecklenburg-Vorpommern

Laut Nabu wurden in den vergangenen Monaten regional in Mecklenburg-Vorpommern immer wieder tote Finken gemeldet. „Da diese meist an Futterstellen gefunden wurden, könnte es sein, dass sich wieder Trichomonaden ausbreiten, die besonders für Finken tödlich sein können“, sagte Nabu-Vogelschutzexperte Martin Rümmler.

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Bei Trichomonaden handelt es sich um Krankheitserreger. Die Ornithologen wollen nun herausfinden, ob bei der diesjährigen Zählung tatsächlich weniger Finken gemeldet werden.

So funktioniert die Stunde der Gartenvögel

Wer teilnehmen möchte, setzt sich für eine Stunde in den Garten, in einen Park oder beobachtet vom Balkon oder Fenster aus die Vogelwelt. Gezählt wird von jeder Vogelart jeweils die höchste Anzahl an Tieren, die gleichzeitig gesehen oder gehört wurde.

Wann genau gezählt wird, ist egal – die Aktion läuft vom 8. bis 10. Mai. Die Ergebnisse können über die Nabu-Vogelwelt-App oder online unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet werden. Dort gibt es auch Hilfen zum Erkennen heimischer Vogelarten.

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Im vergangenen Jahr beteiligten sich laut Nabu deutschlandweit rund 58.000 Menschen an der Aktion. Dabei wurden mehr als 1,1 Millionen Vögel gezählt.

Nabu gibt Tipps gegen Krankheiten am Futterhaus

Der Nabu weist außerdem darauf hin, wie wichtig saubere Futterstellen sind. Vor allem verschmutztes Vogelfutter könne die Ausbreitung von Trichomonaden begünstigen.

„Am besten Futtersäulen nutzen, hier können die Vögel nicht durchs Futter laufen und es so verschmutzen. Wir empfehlen das Füttern bis zum nächsten Winter einzustellen – die Tiere finden jetzt genug in der Natur“, erklärte Rümmler.

In naturnahen Gärten mit Hecken, heimischen Stauden, Wildblumenwiesen, Kräuterbeeten, Teichen oder Totholzstapeln fänden Vögel außerdem ausreichend Nahrung und geschützte Brutplätze. (mp)