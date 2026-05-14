Verschwundener Buckelwal: Es gibt eine letzte Hoffnung auf Ortung

Das halbe Land hat live verfolgt, wie der mehrfach gestrandete Buckelwal in die Nordsee verfrachtet wurde – doch ausgerechnet vom Aussetzen des entkräfteten Tiers am 2. Mai gibt es keine Aufnahmen und danach auch kein sicheres Lebenszeichen mehr. Ein angeblich angebrachter Peilsender ist nach Angaben der Retter seit Tagen komplett verstummt. Experten gehen davon aus, dass der junge Walbulle tot ist. Nun gibt es eine letzte Chance auf Ortung.

Nach Angaben der privaten Rettungsinitiative wurde ein Foto von der Fluke – der großen Schwanzflosse des Wals – gemacht, das als Foto-ID in entsprechende Datenbanken einfließen soll. Auch für diese Information gab es allerdings keine Bestätigung durch unabhängige Quellen.

Letzte Chance: ein Flossen-Foto

Neben einem Foto von der Fluken-Unterseite können der Tierschutzorganisation WDC zufolge auffällige Merkmale wie ein Narbenmuster auf der Haut zur Wiedererkennung eines Wals dienen. Der ausgesetzte Wal, von einigen „Timmy“, von anderen „Hope“ getauft, gehöre zur Population der nordatlantischen Buckelwale. „Jedes Forschungsteam, das mit dieser Population arbeitet, fotografiert die Individuen“, hieß es. Über die Jahre seien tausende ID-Fotos zusammengetragen worden.

Künftig könnte „Timmy-Hope“ in seinen nördlichen Nahrungsgründen, südlichen Paarungsgebieten oder während seiner Wanderungen dazwischen über ein solches Flossen-Foto zufällig wiederentdeckt werden – sofern er noch leben sollte und die Foto-ID von der Initiative tatsächlich angelegt wurde.

Buckelwal: Rechtliche Schritte werden geprüft

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltministerium jedenfalls liegen weiterhin keinerlei Informationen vor, wie eine Sprecherin mitteilte. „Wir haben nach wie vor keine Daten vorliegen oder Informationen, ob mit diesen noch zu rechnen ist“, hieß es. „Unsere Juristen prüfen rechtliche Schritte.“

Vor dem Freisetzen des Buckelwals am 2. Mai soll nach Angaben der Initiative ein GPS-Sender an der Rückenfinne angebracht worden sein, der stetig Ortsdaten liefern sollte. Ob dies tatsächlich erfolgte, konnte nicht überprüft werden. Die Initiative hatte später erklärt, sie habe einzelne Daten empfangen, allerdings nicht zum Standort des Tiers. Seit vergangenem Sonntag sei kein Signal mehr angekommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Weg ist er: Fünf Erkenntnisse aus 41 Tagen Walsinn

Die private Geldgeberin Karin Walter-Mommert erklärte dazu im NDR: „Entweder ist der GPS-Sender defekt und der Wal schwimmt umher, oder dem Wal ist etwas passiert.“ Für die Rettungsaktion seien bislang Kosten in Höhe von rund zwei Millionen Euro aufgelaufen, so Walter-Mommert. Etwa 230.000 Euro davon seien an die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) gegangen.

Peilsender funktioniert nur über Wasser

Wenn ein Wal zu schwach ist, um sich an der Oberfläche zu halten, Richtung Grund sinkt und ertrinkt, liefert ein GPS-Sender keine Daten: Die Werte werden von über die Region fliegenden Satelliten üblicherweise nur dann erfasst, wenn sich das jeweilige Tier einige Zeit an der Wasseroberfläche aufhält.

An die Oberfläche treiben und damit sichtbar werden würde der Kadaver trotz der beim Verwesen entstehenden Gase nicht, weil der Wasserdruck das in tieferen Gewässern verhindert. Nur wenn das Tier vor dem Tod noch in Küstennähe schwamm, könnte es dort angespült werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Meinung: Wal in Not: Nie wieder so ein Herumgezerre!

Der Bulle war Anfang März erstmals in der Ostsee gesehen worden. In den etwa 60 Tagen bis zum Transport lag er rund zwei Drittel der Zeit in Flachwasserzonen. Mit einem Lastkahn wurde er von der Insel Poel aus in die Nordsee gebracht. (dpa/mp)