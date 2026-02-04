Vermissten-Fall im Norden: Leichenteile gefunden – war es Mord?

Im Januar nahm die Polizei den Bekannten einer vermissten 49-Jährigen fest – wegen Mordverdachts. Nun fanden die Ermittler Teile einer Leiche.

Rund einen Monat nach der Festnahme eines 37-Jährigen wegen Mordverdachts im Landkreis Ludwigslust-Parchim haben Ermittler Leichenteile entdeckt. Man könne bislang nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich um die 49-Jährige aus Hagenow handelt, die der Mann getötet haben soll, sagte eine Sprecherin der Schweriner Staatsanwaltschaft. „Es gibt Anhaltspunkte dafür.“ Zuvor hatte der Sender „Ostseewelle“ berichtet.

Es handelt sich laut Sprecherin nicht um eine vollständige Leiche. Die Leichenteile seien am Montag in Goldenbow (ebenfalls Ludwigslust-Parchim) im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen den Verdächtigen gefunden worden.

Mord aus Habgier?

Die Rechtsmedizin solle klären, ob es sich um die seit 12. Dezember vermisste Frau handelt. Das könnte in etwa eine knappe Woche dauern. Möglicherweise gehe es auch schneller.

Der 37-Jährige und die vermisste Frau waren den Ermittlern zufolge miteinander bekannt. Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei zu dem Verschwinden der 49-Jährigen war der Mann Anfang Januar festgenommen worden. Das Amtsgericht Schwerin hatte einen Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau bei Wacken getötet – jetzt gibt es neue Details zum Fall

Der Verdächtige steht demnach im Verdacht, die Frau aus einem finanziellen Motiv heraus getötet zu haben. Ob er sich inzwischen zum Tatvorwurf geäußert hat, konnte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft nicht sagen. (dpa/mp)