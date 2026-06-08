Verlassene DDR-Insel vor Rügen verkauft: Das sind die Pläne für den Ostsee-Geheimtipp

Mitten im Greifswalder Bodden steht eine winzige Insel mit einem Gebäude, das aussieht wie die Kulisse eines Endzeitfilms: kaputte Fenster, verrostete Stahlteile, überall Vogelkot und Algen an den Mauern. Jetzt hat die ehemalige DDR-Militärstation „Ostervilm“ einen neuen Eigentümer. Und der hat große Pläne.

Die kleine künstliche Insel vor Rügen sorgt seit Tagen bundesweit für Schlagzeilen. Das Eiland, das einst von der Nationalen Volksarmee genutzt wurde, wechselte kürzlich bei einer Versteigerung den Eigentümer. Wie der „Spiegel“ berichtet, erhielt der österreichische Unternehmer Oliver Pesendorfer den Zuschlag für die rund 250 Quadratmeter große Insel. Für rund 60.000 Euro ging die ehemalige Militärstation an den neuen Eigentümer.

„Ostervilm“: Der erste Besuch steht noch aus

Anzeige

Erstaunlich: Der neue Eigentümer hat seine Insel bislang noch nie betreten. „Aktuell befinden wir uns noch ganz am Anfang der Projektentwicklung und werden die Insel selbst erstmals am 25. Juni besichtigen“, so der Unternehmer zur MOPO. Erst dann soll eine technische und bauliche Bestandsaufnahme zeigen, in welchem Zustand sich die Anlage tatsächlich befindet. Viele Entscheidungen seien vorher schlicht nicht seriös zu treffen.

Für die Insel gibt es mehrere Nutzungsideen. Oliver Pesendorf / McCube GmbH

Fest steht bereits jetzt: „Ostervilm“ ist weit entfernt von einem Postkartenidyll. Die ehemalige Entmagnetisierungsstation der DDR gilt seit Jahren als sogenannter „Lost Place“. Nach Angaben aus dem Auktionskatalog haben Natur, Witterung und Vandalismus deutliche Spuren hinterlassen. Fenster sind zerstört, Stahlteile verrostet, Mauern sind beschädigt auf und an vielen Stellen hat sich die Natur das Gelände zurückerobert.

Anzeige

Ob die bestehende Bausubstanz überhaupt erhalten werden kann, ist deshalb völlig offen. „Ob das bestehende Gebäude vollständig erhalten werden kann, teilweise umgebaut oder in einzelnen Bereichen zurückgebaut werden muss, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös beurteilen“, sagt Pesendorfer.

Hochzeiten, Workshops und Kulturveranstaltungen könnten möglich sein

Anzeige

Trotz des schlechten Zustands gibt es bereits Ideen für die Zukunft. Das Ziel sei, einen besonderen Ort zu schaffen, der Geschichte, Natur und neue Nutzungsmöglichkeiten miteinander verbindet. Nachhaltigkeit und ein respektvoller Umgang mit der vorhandenen Struktur stünden dabei im Mittelpunkt, so Pesendorfer. Derzeit werden verschiedene Nutzungsmöglichkeiten geprüft: Kultur- und Veranstaltungsformate, Hochzeiten und private Feiern, Firmenveranstaltungen, Retreats, kreative Workshops, zeitlich begrenzte touristische Angebote oder auch kleine gastronomische Angebote für Besucher.

So könnte „Ostervilm” als Event-Stätte in Zukunft aussehen. Oliver Pesendorf / McCube GmbH

„Finale Nutzungskonzepte liegen derzeit noch nicht vor“, so Pesendorfer. Zunächst müsse die Besichtigung erfolgen. Anschließend sollen Gespräche mit Fachplanern, Behörden und Naturschutzexperten folgen. Gerade die Lage mitten im Greifswalder Bodden macht das Projekt besonders anspruchsvoll. Naturschutz, Genehmigungen und bauliche Möglichkeiten werden eine entscheidende Rolle spielen

Das könnte Sie auch interessieren: Geheim-Insel in der Ostsee versteigert – was jetzt damit passieren soll

Noch wirkt „Ostervilm“ wie ein vergessenes Relikt aus einer anderen Zeit. Jahrzehntelang verfiel die ehemalige Militärstation in der Ostsee. Am 25. Juni wird sich erstmals genauer zeigen, welches Potenzial tatsächlich in der maroden Insel steckt.