Verdacht auf verfassungsfeindliche Parolen und Angriff auf Polizisten – Festnahme

Verfassungsfeindliche Parolen und Angriff auf Polizeibeamte im Vollsuff: In der Nacht zum Donnerstag ist es auf dem Alten Markt in Stralsund zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Gegen 0.30 Uhr meldete ein Anrufer der Polizei, dass ein Mann „verfassungsfeindliche Ausrufe“ gerufen haben soll. Als die Polizei am Einsatzort ankam, trafen die Beamten auf vier augenscheinlich betrunkene, bereits polizeibekannte Männer.

Atemalkoholtest ergab 2,88 Promille

Einer von ihnen, ein 28-Jähriger, zeigte sich laut Polizei besonders aggressiv. Er soll die Einsatzkräfte beleidigt und bedroht haben.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,88 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an. Auch dabei blieb der 28-Jährige laut Polizei unkooperativ und verhielt sich weiterhin aggressiv.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Liste der Verdachtsmomente ist lang: unter anderem Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, vorsätzliche Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. (mp)