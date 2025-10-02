Vater rettet seine Kinder bei Feuer – Polizei ermittelt

Ein Vater übernachtet mit seinen Kindern in einer Gartenlaube. Dann der Schock. Sie werden von einem Feuer überrascht. Die Kinder bringt er in Sicherheit – wird aber selbst schwer verletzt.

Ein 42 Jahre alter Mann ist am Donnerstag beim Löschen eines Brandes in einer Gartenlaube in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann mit seinen beiden achtjährigen Kindern in der Laube übernachtet, als sie in der Nacht von einem Feuer überrascht wurden, wie die Polizei mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Feuerwehr im nächtlichen Dauereinsatz

Dem Vater sei es gelungen, seine Kinder in Sicherheit zu bringen und das Feuer zu löschen. Dabei erlitt er jedoch schwere Brandverletzungen. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen. Die beiden Kinder wurden zur weiteren Untersuchung in das Universitätsklinikum Greifswald gebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. (dpa)