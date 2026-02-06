Unwetterwarnung im Nordosten: Gefrierender Regen macht Straßen spiegelglatt

Vorsicht auf den Straßen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für Teile Mecklenburg-Vorpommerns hohe Glättegefahr. Welche Landkreise besonders betroffen sind und worauf Autofahrer jetzt achten müssen.

Der DWD warnt in Mecklenburg-Vorpommern gebietsweise vor einer hohen Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. Besonders betroffen sind die Gebiete Kreis Rostock bis Binnenland Süd, Kreis Ludwigslust-Parchim, die Mecklenburgische Seenplatte sowie Vorpommern-Rügen, wie der DWD mitteilte.

Auch für den Kreis Nordwestmecklenburg, die Hansestadt Rostock und den Landkreis Rostock gelten die Warnungen. Es besteht demnach örtlich Gefahr für Leib und Leben durch plötzlich gefrierenden Regen. Die Warnung gilt bislang bis zum Vormittag um 9 Uhr.

Unwetterwarnung bis 9 Uhr: Gefrierender Niederschlag lässt im Tagesverlauf nach

Der Wetterdienst empfiehlt, Aufenthalte im Freien und Fahrten möglichst zu vermeiden und das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen. Zudem sollten sich die Menschen auf Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen und Schließungen einstellen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte möglichst mit vollem Tank fahren und Decken sowie warme Getränke dabeihaben.

Im Tagesverlauf gibt es bis zum Mittag gebiets- und zeitweise noch gefrierenden Regen oder Sprühregen mit Glatteisgefahr. Lokal sind auch Unwetter möglich. Im Tagesverlauf lässt der teils gefrierende Niederschlag bei Temperaturen von höchstens zwischen minus 1 und 2 Grad nach.

So sieht das Wetter am Wochenende aus

In der Nacht zum Samstag bleibt es bedeckt und teils nebelig. Autofahrer sollten weiterhin aufmerksam sein: Es fällt bei Tiefstwerten zwischen 1 und minus 1 Grad lokal Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen. Am Samstag wird es mit 0 bis 2 Grad etwas milder.

Es bleibt teils nebelig, gebietsweise soll es regnen. Auch Schnee und gefrierender Regen seien nicht ausgeschlossen. Nachts kühlt es wieder auf 1 bis minus 1 Grad ab und es besteht bei etwas Regen oder Schnee wieder Glättegefahr.

Sonntags fällt vereinzelt Schneeregen, später Sprühregen oder Schneeregen bei Höchstwerten zwischen 0 und 2 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es bei lokalem Schneegriesel oder Sprühregen und Tiefstwerten zwischen minus 1 und minus 3 Grad rutschig auf den Straßen. (dpa)