Rentner fährt auf Reisebus auf – schwere Verletzungen

Schwerer Unfall in Stralsund: Ein 76-Jähriger fährt auf einen Reisebus auf. Er trägt schwere Verletzungen davon.

Ein 76 Jahre alter Autofahrer ist in Stralsund auf einen leeren Reisebus aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Ein 44-Jähriger in dem Auto wurde ebenfalls schwer, der Beifahrer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 56 Jahre alte Busfahrer sei bei dem Unfall auf der B96 unverletzt geblieben.

B96 nach Unfall mit Bus stundenlang gesperrt

Warum der Senior aus Rheinland-Pfalz auf den Bus prallte, ist laut Polizei noch unklar. Es entstand den Angaben zufolge ein Schaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Die Fahrbahn war demnach zwei Stunden voll gesperrt. (dpa/mp)