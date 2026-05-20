Unfall mit Auto und Traktor: 84-Jähriger schwer verletzt

Eigentlich wollte ein Autofahrer nur einen stehenden Traktor überholen. Doch dann unterläuft ihm ein folgenschwerer Fehler.

Ein Autofahrer ist im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte schwer verletzt worden, nachdem er zu nah an einem Traktor vorbeigefahren und daraufhin mit seinem Wagen ins Schleudern geraten ist. Der Fahrer des Traktors, der einen Heuwender zog, hatte nach Polizeiangaben zunächst am rechten Straßenrand in Demmin angehalten, um das entgegenkommende Auto des 84-Jährigen vorbeizulassen.

Unfall mit heftigem Ausmaß

Als der Wagen dann am Traktor vorbeifuhr, stieß er gegen den Ausleger des Heuwenders, kam ins Schleudern und rutschte in den Straßengraben. Dort stieß das Auto mit einem Verkehrszeichen zusammen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

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Einsatzkräfte mussten den schwer verletzten Mann aus seinem Auto befreien. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. (dpa/mp)