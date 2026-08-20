Der „Rasende Roland“ mit 100 Fahrgästen an Bord kollidiert mit einem Auto. Wie es zu dem Zusammenstoß auf Rügen kam.

Zugunglück auf Rügen: Bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang auf Rügen sind die Touristenbahn „Rasender Roland“ und ein Auto zusammengestoßen.

Der 64 Jahre alte Autofahrer hatte die Kleinbahn offensichtlich übersehen, wie die Polizei sagte. Weder der Autofahrer noch die über 100 Fahrgäste in dem Zug seien aber verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend in Baabe auf Rügen. (dpa/mp)