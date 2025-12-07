Unfall auf beliebter Ostsee-Insel: Fahrer mit 2,62 Promille am Steuer

Auf Rügen kommt ein Mann von der Straße ab und baut einen Unfall. Bei der Überprüfung des Mannes machen die Beamten der Polizei eine überraschende Entdeckung.

Nach einem Verkehrsunfall bei Ummanz (Landkreis Vorpommern-Rügen) wurden bei einem Mann durch einen Atemalkoholtest 2,62 Promille festgestellt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 70-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Mann war am Freitagnachmittag auf Rügen unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam den Angaben der Polizei zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein am Straßenrand geparktes Auto und schob dieses gegen einen Baum. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 17.500 Euro. Der Führerschein des 70-Jährigen wurde beschlagnahmt. Aufgrund der nur leichten Verletzungen konnte er vor Ort behandelt werden. (dpa)