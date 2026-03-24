Unbekannter wirft Scheibe von Polizeiauto ein – und die Beamten sitzen drin

Dreiste Tat im Landkreis Vorpommern-Greifswald: Als zwei Polizisten in ihrem Streifenwagen eine Wahlkampfveranstaltung absichern, klirrt plötzlich eine Scheibe.

Die Seitenscheibe eines Polizeiautos ist in Ueckermünde mit einem Stein eingeworfen worden. Zwei Beamte saßen laut Polizei zum Zeitpunkt der Tat am Sonntag in dem Streifenwagen. Den bislang unbekannten Täter konnten die beiden demnach nicht mehr sehen. Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach am Rande einer Veranstaltung zur Bürgermeisterwahl in einem nahegelegenen Kino. Die Beamten sicherten diese ab, wie es hieß.

Scheibe eingeworfen – Beamte stellen Stein sicher

Nach dem Vorfall setzten sie ihren Einsatz in dem Wagen fort – trotz kaputter Scheibe, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde niemand. Die Beamten stellten den Stein sicher, der neben dem Fahrzeug lag. Er war den Angaben nach nicht durch die Scheibe gelangt.

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Ob die Tat im direkten Zusammenhang mit der Bürgermeisterwahl steht, blieb zunächst unklar. Die Wahl in der Kleinstadt findet am 12. April statt. (dpa)