Ungewöhnlicher Raub: Unbekannte sind ins Greifswalder Stadion eingebrochen – und haben 27 Getränkekästen geklaut. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte sind in zwei Getränkewagen und einen Verkaufsstand in einem Greifswalder Stadion eingebrochen. Auch ein Graffiti hinterließen sie.

Der Einbruch wurde der Polizei am vergangenen Samstag gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter zwischen Freitag gegen 19.30 Uhr und Samstag gegen 14 Uhr in das Stadion gelangt.

In Stadion eingebrochen und 27 Getränkekisten gestohlen

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Angaben der Polizei zufolge brachen sie dort in zwei Getränkewagen ein und entwendeten insgesamt 27 Kästen mit Softdrinks und Wasser. Auch in den Merchandise-Verkaufsstand des Stadions brachen die Unbekannten ein. Dort ließen sie jedoch nichts mitgehen. Die Beamten stellten zudem fest, dass auf dem Boden vor dem Vereinshaus des ortsansässigen Fußballvereins Graffiti gesprüht worden war.

Der entstandene Schaden wird auf rund 510 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Sachbeschädigung. (mp)